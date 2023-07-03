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Bakan Tekin, bakanlık personeliyle bayramlaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bakanlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

03.07.2023 - 13:00 | | ANKARA, (DHA)-
Bakan Tekin, bakanlık personeliyle bayramlaştı

Bakan Tekin, Kurban Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu'nda düzenlenen programda, bakanlık merkez teşkilatında görev yapan birim amirleri ve diğer çalışanlarla bayramlaştı. Tekin, "Birlik beraberlik ve yakınlaşmaya vesile olan bir bayramı daha idrak ettik, Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bir kez daha sizin, ailelerinizin ve bütün maarif camiasının bayramını kutluyorum" dedi.

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