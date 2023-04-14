Bakan Soylu'dan fahiş kira açıklaması: CİMER'e şikayet edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Enkaz kaldırmaya ilişkin bilgileri aktaran Bakan Soylu, "57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı. Bayramdan önce birinci periyodu Hatay hariç tamamlamış olacağız." dedi.

431 bin 138 hane sahibine şu an kadar 15 bin liralık nakit yardımının gönderildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Burada da önemli bir noktaya gelinmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu deprem felaketinde 50 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde fahiş kira fiyatlarına dikkat çeken Bakan Soylu, vatandaşlara çağrı yaparak CİMER'e, 112'ye, karakollara ve kaymakamlıklara şikayette bulunulabileceğini söyledi. Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz." dedi.