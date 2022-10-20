Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma’mız Kürşat Sert’in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor."

Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗



Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı.



2️⃣ terörist, ölü ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 20, 2022