Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari ile Van Çatak'ta 2 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
20.10.2022 - 16:06 |
İçişleri Bakanı Soylu: "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma’mız Kürşat Sert’in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor."
Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 20, 2022
Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı.
2️⃣ terörist, ölü ele geçirildi.
Operasyon devam ediyor...