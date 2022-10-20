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Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı

İçişleri Bakanlığı: Siirt Pervari ile Van Çatak'ta 2 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

20.10.2022 - 16:06 |
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma’mız Kürşat Sert’in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor."

 

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