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Bakan Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK Terör örgütü üyesiyle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’i sahte pasaport ile Edirne’ye giderken yakalandığını açıkladı.

02.09.2022 - 19:16 |
Bakan Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı

MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda, hakkında çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK tarafından yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI

HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Edirne istikametine giderken yakalandı.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Bakan Soylu duyurdu HDPli Semra Güzel yakalandı

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

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