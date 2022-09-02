Bakan Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK Terör örgütü üyesiyle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’i sahte pasaport ile Edirne’ye giderken yakalandığını açıkladı.
MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda, hakkında çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK tarafından yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.
SAHTE NÜFUS CÜZDANI
HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Edirne istikametine giderken yakalandı.
İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.
Sevgili Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022
Sana üzücü bir haberimiz var:
HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.
Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd