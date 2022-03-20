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Bakan Soylu duyurdu! Adana'daki olaylar için soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteriye ilişkin "Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

20.03.2022 - 21:39 | | İHA
Bakan Soylu duyurdu! Adana'daki olaylar için soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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