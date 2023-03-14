Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel'den manevi tazminat olarak kazandÄ±ÄŸÄ± 20 bin lirayÄ± depremzedeler iÃ§in harcanmak Ã¼zere Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (AFAD) baÄŸÄ±ÅŸlayacak. BÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda Bakan Soylu'ya yÃ¶nelik hakaret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±m ve aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Ã–zel'e Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinde aÃ§Ä±lan davada karar aÃ§Ä±klandÄ±. Taraf avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmada, Ã–zel aleyhine 20 bin lira manevi tazminata hÃ¼kmedildi. Ã–zel'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± dava ise reddedildi. Bakan Soylu'nun Ã–zel'den tahsil edilecek 20 bin lirayÄ±, depremzedeler iÃ§in harcanmak Ã¼zere AFAD'a baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.