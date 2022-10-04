Bakan Soylu: Adana 211, Samsun'da 92 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar: "Sabah 05 itibarıyla operasyon gerçekleştirildi. Adana’da 211 sokak satıcısı gözaltına alındı. Samsun’da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Özel Harekat mensuplarımız, polisimizle bu operasyonu gerçekleştirdik. Gerek emniyet, gerek jandarma büyük bir çaba sarf etmektedir. Uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Aziz milletimiz bize güvensin."