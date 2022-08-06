Bakan Soylu açıkladı: 'TOTOBO' yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Emniyet, yasadışı bahise geçit vermiyor. Son olarak "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi. 8 aylık takip sonucunda 59 kişi yakalanırken çete elebaşları da operasyonda gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasa dışı Bahis Çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor... Emeği geçen herkese teşekkürler

İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasadışı Bahis Çetesi çökertildi.



Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi.

Operasyon devam ediyor...



Emeği geçen herkese teşekkürler👏👏👏 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de operasyona ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; "TOTOBO" isimli yas adışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi.