Bakan Soylu: 88 terörist kaldı, hepsi o kadar bitireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde AK Parti Şişli İlçe teşkilatını ziyaret etti. Bakan Soylu parti üyeleriyle birlikte toplantı salonunda açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde 26 bin binanın enkazında arama kurtarma çalışmasının yapıldığını belirterek konuşmasına başlayan Süleyman Soylu, "Deprem bölgesinde 20 bin tuvalet, 10 bin duş alanı yapıldı. 57 bin enkazdan, acil yıkılacak binadan 43 bini yıkıldı ve kaldırıldı. Hatay hariç diğer illerimizin de Ramazan Bayramı'na kadar acil yıkılacak binalarını ve enkazını kaldırmış olacağız. Ramazan Bayramından sonra 2. etaba geçeceğiz. Ağır hasarlı olan binaların yıkılmasına başlanacak. Bu işlemi de 3 ya da 3,5 ay içinde tamamlamış olacağız. 1 milyon 747 bin haneye 10 bin liralık yardım yapıldı, 447 bin 448 haneye de taşınma yardımı yapıldı. Hayatını kaybeden 39 bin 689 vatandaşımızın ailelerine de yardım yapıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren de kira yardımlarını vermeye başlıyoruz" dedi.

"CUMHURİYETİN 100. YILININ ŞANINA TÜRKİYE'NİN DAĞLARINDA TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ"

Seçimlerde iktidarın değil muhalefetin değişeceğini belirterek Kılıçdaroğlu'na seslenen Soylu, "Kılıçdaroğlu, tezkere vermedi. Mecliste 'Ben Mehmetçiğe Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde tezkere vermeyeceğim' dedi, reddetti. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz Afrin de İdlib'te, Azez'de, Cerablus'ta, El Bab'ta 6 milyon insan tutuyoruz. Eğer orada PKK/PYD erişimi olursa onlar hemen Türkiye'ye akın edecekler. Niçin orada evler yaptık? Sabahtan akşama kadar oraya yardımlarımızı sürdürdük. Günün saat dördünde Doğu ve Güneydoğu'da esnaflar kepenk kapatıyorlar. Yine aynısı mı olsun istiyorlar. Şimdi ne diyorlar? 'Suriye'ye Irak'taki operasyonları durduracağız' diyorlar. Durduracaklar tabi çünkü rahatsızlar. 'İç güvenlik operasyonlarını durduracağız' diyorlar. Neyi durduruyorsunuz? Biz 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılının şanına Türkiye'nin dağlarında terörist bırakmayacağız. 88 terörist kaldı, hepsi o kadar bitireceğiz. Ya teslim olacaklar ya da gereğini yerine getireceğiz. Artık bu yükü taşıyamayız. Türkiye'de demokrasiyi istismar ederek terörü Türkiye'ye hakim kılmaya çalışanları taşıyamayız. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey daha söylüyorum. PKK'nin enkazını CHP'ye taşıtma, onları enkaz haline getirdik" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG üzerinden de Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Süleyman Soylu, "'Ya bu çok para ediyor satalım' derler. Ondan sonra elimizdeki tek yerli arabayı da yabancılara verir gönderirler. Bunlardan her şey beklenir. Geçmişte bunu yaptılar" dedi.