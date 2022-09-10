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Bakan Soylu: 7 bin öğretmeninin soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

10.09.2022 - 23:14 | | İHA
Bakan Soylu: 7 bin öğretmeninin soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" İfadelerine yer verdi.

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