Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine ilave katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, "Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'deki (Orta Vadeli Program) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.