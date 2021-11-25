Bakan Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi

“Bu üç hayati alanda güçlü kalmak, geleceği doğru okumakla, uzun vadeli politikalar oluşturmakla ve süreci doğru yönetmekle mümkün olacak” diyen Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu süreçte gıda güvenliğini garanti altına alacak, suyumuzu verimli kullanacak ve orman varlığımızı artıracak projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Pakdemirli yaptığı açılış konuşmasında, son üç yıldır küresel anlamda pandemi ve iklim değişikliğiyle üretim yapısının derinden sarsıldığı, tedarik zincirlerinin alarm verdiği, emtia piyasalarındaki hızlı dalgalanmaların endişeyi ve belirsizliği körüklediği zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde bu dönemi gıda arzı açısından hiçbir sorun yaşamadan geçirebildiklerini belirten Pakdemirli, gıdaya aşırı talep, lojistik sıkıntılar, işgücü sorunları, yüksek enerji maliyetleriyle birlikte gıda fiyatlarında rekor artışlar yaşanmakta olduğunu ifade etti.

KÜRESEL GIDA FİYAT ENDEKSİ SON 46 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

“FAO tarafından açıklanan küresel gıda fiyat endeksi, 2021 Ekim ayında 133,2 seviyesine yükselerek, yıllık bazda kayıtların tutulduğu son 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.” diye konuşan Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkilerini yaşadığımızı belirtti. Pakdemirli, bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını hızlıca devreye alarak tüm paydaşlarla birlikte yol haritasını belirlediklerini söyledi.

2019 yılındaki Tarım ve Orman Şurası’nda alınan kararları eylem planına dönüştürerek hızlı bir biçimde sahada çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, her biri marka haline gelen birçok proje başlattıklarını söyledi. Tarımda toplam destek alımlarını iki katına çıkardıklarını belirten Pakdemirli, üreticimizin finansman ihtiyacını karşılamak için faiz indirimi ve tarım kredisi uygulamalarının da devam ettiğini söyledi. Tarımda 326 bin projeye toplam 24 milyar lira destek sağlandığını belirten bakan Pakdemirli, 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. TARSİM kapsamında en gelişmiş tarım sigortacılığını başlattıklarını söyleyen Pakdemirli, 2023 yılında bunu tüm Türkiye’de yaygınlaştıracaklarını belirtti.

TARIMIN GELECEĞİ AR-GE VE İNOVASYONDAN GEÇİYOR

“Tarımın geleceğinin Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini çok iyi biliyoruz” diyen Pakdemirli, Ar-Ge çalışmaları için yıllık 1 milyar TL kullandıklarını ifade etti.

“Son 19 yılda beş buçuk milyar fidanı toprakla buluşturduk” diye konuşan Pakdemirli, “‘Geleceğe Nefes’ kampanyamızla yanan orman alanlarımızdan başlayarak, her vatandaşımız için üç fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanın dikimine başladık” dedi.

“Su alanında son üç yılda binin üzerinde tesisi tamamladık.” diye konuşan Pakdemirli, tam 72 barajı hizmete aldıklarını belirtti. Bu yıl su yatırım bütçesinin rekor artışla 18 milyar dolara çıkarıldığını söyleyen Pakdemirli, yıl sonunda 50 yer altı projesinin bitmiş olacağını söyledi. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasının yapıldığını söyleyen Pakdemirli, bu şura ile hem bu yüzyıl hem de gelecek yüzyıldaki ihtiyaçları düşünerek planlar oluşturulduğunu söyledi.

Tarım sektörünün son on iki çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, “Tarımsal hasılamız son üç yılda yüzde 78 artışla 2020 yılında 337 milyar TL’ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır” diye konuştu. Tarımsal hasılamızın Avrupa’da lider, dünyada ise ilk on arasında olduğunu belirten Pakdemirli, tarımda 15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini belirtti.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebiliyor.