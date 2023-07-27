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Bakan Özhaseki: ‘Yerinde dönüşüm’ ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için başlatılan “Yerinde Dönüşüm” projesi, Malatyalı afetzedelerin de yüzünü güldürdü. Bakan Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor. "Yerinde Dönüşüm" projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihî Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz” dedi.

27.07.2023 - 16:29 | | HABER MERKEZİ
Bakan Özhaseki: ‘Yerinde dönüşüm’ ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında Malatya'da depremden hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. İş yerlerini yerinde yapabilme imkânı bulan Malatyalı depremzedeler projeye büyük ilgi gösteriyor.

BAKIRCILAR ÇARŞISI GÖRKEMLİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor. "Yerinde Dönüşüm" projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihî Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz. Toplam 250.000 metre² alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 m² alanda, 293 dükkân ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz. Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı. 

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“YERİNDE DÖNÜŞÜM HEPİMİZİN ARZUSUYDU”

Bakanlığın denetiminde başlatılan “Yerinde Dönüşüm” projesinden memnun kaldıklarını ifade eden afetzede esnaflar, iş yerlerinin yeniden ayağı kaldırılmasıyla bölgedeki ekonomik hayatın canlanacağını dile getirdi. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle yıllardır çalıştıkları bölgede iş yerlerinin yeniden kurulacak olmasından mutluluk duyan Malatyalı depremzede esnaflar, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: “Yerinde Dönüşüm hepimizin arzusuydu, esnaflar ve vatandaşlar için on numara oldu. Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kalbi. İlk kazmanın Bakırcılar Çarşısı'nda vurulması bizi sevindirdi. Proje tamamlandığında ticaret de, insanlar da canlanacak. Herkese fayda sağlayacak. Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getiriliyor. Bu sözler yerine geldiği müddetçe esnaf olarak çok memnun oluyoruz.” 

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