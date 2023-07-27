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Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

27.07.2023 - 16:02 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 Göçmen Kaçakçılığı organizatöründen: 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız

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