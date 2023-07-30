Bakan Özhaseki depremzedeleri ziyaret etti! 'Konutlar depreme dayanıklı inşa ediliyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerde konut yapımını sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı’nın temelini atmak için gittiği Malatya'da, Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi'nde yürütülen inşa çalışmalarını da yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özhaseki, daha sonra yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy evlerini de ziyaret etti. Karadaş ve Fırat ailesinin evlerine konuk olan Özhaseki, aile bireyleriyle sohbet etti. Sağlam ve güvenli evlerine kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden depremzedeler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

“KONUTLAR DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLİYOR”

Ziyaret ettiği köy evini gezen Bakan Özhaseki, konutların 8-9 şiddetinde depreme dayanıklı inşa edildiğini ve oldukça ferah olduğunu söyledi. Depremzedelerin bir an önce ev ve işyerlerine kavuşmaları için çalışmalara da aralıksız devam edildiğini belirten Özhaseki, “Zor günleri hep birlikte geride bırakıyor, yaraları el birliğiyle sarıyoruz.” dedi. Özhaseki, yeni evlerine kavuşan ailelere hediyeler vererek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

MALATYA’DA TOPLAM 25 BİN 302 KÖY EVİ İNŞA EDİLECEK

Deprem bölgesinin ihyası için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya'da toplamda 25 bin 302 köy evi inşa edecek. Bu kapsamda inşaatı başlatılan konutların 7 bin 550'sinin yapımı devam ediyor. Yoğun şekilde süren çalışmalarda biten köy evleri etap etap hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.

“MUHARREM AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRSİN”

Öte yandan Bakan Mehmet Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği Muharrem ayı programında Dedeler, Alevi-Bektaşi Cemevleri Başkanları ve canlarla bir araya geldi. Oruç açma programına katılan Özhaseki, “Muharrem ayının milletimiz ve İslam alemine hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. O Kerbela matemini hangi kaynaktan okursa okusun ağlamayan herhalde bir Türk evladı bir Müslüman çocuğu yoktur. Cenabı hak bizlerin ahiretinde Hazreti Muhammed'den, Hazreti Ali'den, Hazreti Fatıma validemizden, Hazreti Hasan'dan, Hüseyin'den ve ehlibeytten ayırmasın" ifadelerini kullandı.