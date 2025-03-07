Bakan Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilk kez üniversite öğrencileri için “Kampüs İftarları” adı altında iftar programı düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye’nin 81 ilinde, 102 kampüste gerçekleştirilecek organizasyonlarla, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu kampüslere taşınıyor.

Üniversitelerdeki Genç Ofislerin ev sahipliğinde, üniversite öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilecek Kampüs İftarları, öğrencilere ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu doyasıya yaşama fırsatı sunarken, yerli ve yabancı birçok öğrencinin aynı sofrada buluşup sosyalleşmesine ve iletişim kurmasına katkıda bulunuluyor.





BAKAN BAK, İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE İFTAR YAPTI



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul’da bulunan İbn Haldun Üniversitesi öğrencileriyle bakanlığın düzenlediği “Kampüs İftarları” programında bir araya geldi.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü Öğrenci Merkezi Binası'nda gerçekleştirilen iftara; İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan'ın yanı sıra öğrenciler katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi'nin çok özel bir üniversite olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısıyla düzenlenen iftar programında sizlerle beraberiz. İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversite. Çok kıymetli hocaları var. Çok kıymetli yönetimiyle ve öğrencileriyle özel bir üniversite. Sosyal alanda yapacağı çalışmalarla önemli bir yer alacak. Bu vakıf üniversitesinin bu hale gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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“BAKANLIK OLARAK ÜNİVERSİTEDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZE BİRÇOK KONUDA DESTEK OLUYORUZ”



Bakanlık olarak üniversitelerde öğrencilerle bir arada olmak istediklerinin altını çizen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, “Gençlerimizle bir araya gelerek bakanlığımızın projelerini anlatıyoruz. Onlarla ortak faaliyetler, projeler yapıyoruz. Bizim genç ofislerimiz var. Üniversitelerimizdeki gençlerimize bakanlık faaliyetlerini anlatıyoruz. Üniversitelerdeki kulüplerle iş birliği yapıyoruz. Ulusal projelere destek veriyoruz. Bakanlık olarak üniversitede okuyan öğrencilerimize birçok konuda destek oluyoruz. Ülkemizde yükseköğretimde önemli atılımlar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız da önemli destek veriyor." ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının sonunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, “Her zaman kendi kapasitenizi zorlayın. Sizin hayatınıza dokunan kişileri unutmayın. Size yol gösteren ailenizden, öğretmenlerinize kadar kimseyi unutmayın. Ailenizi asla unutmayın. Sizin de hayallerinizin peşinde koşmanız, çok çalışmanız önemli. Gençlerimize güveniyoruz. Sosyal Bilimler alanında bir dip dalga gelecek ve İbn Haldun Üniversitesi de bu konuda önemli bir yer tutacak. Kampüs iftarlarımız devam edecek. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.