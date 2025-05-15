Bakan Osman Aşkın Bak, sporcu ve gençlerle Anıtkabir’i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ‘Gençlik Haftası Etkinlikleri’ programında sporcu ve gençlerden oluşan heyetle beraber Ata’nın huzuruna çıktı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Bak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Bakan Bak daha sonra sporcu ve gençlerden oluşan heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, ‘Gençlik Haftası’ vesilesiyle ülkemizin dört biri yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ederek çizdiğiniz istikamet bugün ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla daha da anlam kazanmaktadır. Bu yüzyıl gençliğin ve sporun yüzyıldır. Türkiye, bugün küresel rekabetin her alanda söz sahibi olmak adına nitelikli üretken ve bilinçli bir gençliği merkeze alan politikalarla ilerleyişini sürdürüyor. Bilimde keşifler yapan, sporda uluslararası başarılara imza atan, kültürde ve sanatta topluma yön veren gençlerimiz, milli kimliğimizin temelini oluşturan değerleri gençlerimiz çağın dinamikleriyle buluşturarak geleceğe doğru yürüyor. Biz de fiziksel, zihinsel, sosyal ve akademik gelişimi destekleyen çok yönlü yatırımlarımızla gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Milli Mücadele Ateşi'nin 106’ncı yılında Türkiye'nin gücü olan gençlerimiz, mazisinden ilhamla bayrağı istiklale gururla taşıyor. Gençlerimizin coşku ve heyecanıyla idrak ettiğimiz bu anlamlı hafta vesilesiyle zat-ı halinizi ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.” (DHA)