Bakan Muş duyurdu: Ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktar
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR’da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.
12.03.2022 - 18:34 |
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bir TIR’da uyuşturucu ele geçirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun yakaladığını açıkladı.
Bakan Muş, “Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.