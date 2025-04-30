Bakan Kurum'dan Sazlıdere'deki sosyal konutlarla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı gazetecilere yaptığı açıklamada, Arnavutköy'deki TOKİ konutlarının Kanal İstanbul ile bir ilgisi olmadığının altını çizdi. Bakan Kurum, “Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır” dedi.

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Bir gazetecinin, Arap ülkelerinde Kanal İstanbul'la ilgili reklam yapıldığına dair iddiaları aktarması üzerine Kurum, "O ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince oraya, işlerine gelince Orta Doğu'daki reklamlara bakıyorlar. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.