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Bakan Kurum'dan Kahramanmaraşlı depremzede aileye ziyaret

11.05.2025 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraşlı depremzede aileye ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta depremzede ailenin evini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni evlerine taşınan Tıraş ailesine misafir oldu. Ev sahibi İsmail Tıraş, çalışmalarından dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Çok yoruldunuz. Haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız. Allah razı olsun" diye konuştu.

BAKAN KURUM: SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Kurum, tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi. Bakan Kurum, Anneler Günü nedeniyle ailedeki annelere de hediye sundu.

Ferhuş-Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar 1540'ı hak sahiplerine teslim edildi.

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