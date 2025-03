Bakan Kurum'a Hatay'da hemşehrilik beratı: Bu berat zor zamanlarda verilen sözü tutmanın tescilidir

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, asrın felaketinin ardından gösterdiği öz verili çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a fahri hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında bir kez daha Hatay’a giden Bakan Kurum’a, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törende hemşehrilik beratı sunuldu.

“YIKILAN HER ÜÇ BİNADAN BİRİ HATAY’DAYDI”

Konuşmasında, Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımın Hatay’da yaşandığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu güzel Hatay, 6 Şubat 2023’te çok ağır bir yara aldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’tı. Ancak en büyük yıkım Hatay’ımızda gerçekleşmişti. Zira deprem bölgesinde yıkılan her üç binadan biri Hatay’daydı. O kara günlerde, Hatay’daki enkaz alanlarında bir söz söyledik. ‘Milletimiz endişe etmesin. Hatay, asrın inşasının merkezi olacak, yeniden tarih sahnesindeki şanlı yerini alacak’ dedik. Bu sözün ağırlığıyla durmadan dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık. Böylesi güzel şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hatay'dayız, iyi ki Hataylıyız' diyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Hatay Uzun Çarşı'da üç etap halinde 722 iş yerinin, Kurtuluş Caddesi'nde de 123 iş yeri ve 69 evin yapımının sürdüğünü; Kemalpaşa Caddesi ve çevresinde ise 394 dükkanın kurasının çekildiğini belirtti.

“HATAY’IMIZI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK”

“Hatay sadece Hataylıların değil, aziz milletimizin tamamının yurdudur, Hatay bütün insanlığın ortak vatanıdır” diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Hep birlikte Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bir ayağımız daima burada oldu, kalbimiz her an Hataylı kardeşlerimizle birlikte attı. Hamdolsun bugün bahçemiz bahar gördü, çünkü iyi niyetli tohumlar ektik. Bu iyi niyetle ektiğimiz tohumlar yeşerdi, ağaç oldu. Bu mücadele bırakın bir şehrin mücadelesini birçok ülkenin yapamayacağı bir mücadeledir. ‘Bu enkazın altında kalırlar’ çığırkantlığıyla geçen süreçte biz 201 bin konutumuzu teslim ettik. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla koşturuyoruz. 11 ilimizde yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen tek bir yavru bırakmayacağız. Bugüne kadar Hatay’da 46 bini aşkın yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar; toplam 153 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız.

“HATAY’IN TARİHİNİ İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ”

“Sadece yeni binalar yapmıyoruz. Hatay’ın ruhuna dokunuyor; tarihini, kültürünü ve geleceğini korumaya gayret gösteriyoruz” diyen Bakan Kurum, kentteki çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: Buradaki doğal güzellikleri, demografik yapıyı, anlayışı, kültürü ilk gün verdiğimiz sözler çerçevesinde kimse değiştiremeyecek dedik. Hatay yine Hataylıların olacak dedik. Burada komşusuyla, arkadaşıyla, dostuyla yine Hataylılar yaşayacak dedik. Ve bu anlayışla Tarihi Meclis binamızdan, Habib-i Neccar Cami’mizde nakış nakış bunu yapıyoruz. Asi Nehri'nin her iki tarafındaki eserlerle, Antakya'nın tarihini Atatürk Caddesi'nde ilmek ilmek işliyoruz. Ben 6 Şubat'ın yıl dönümünde (memleketlerine giden) vatandaşlarımızın sevincine şahitlik ettiğimde emin olun dünyalar benim oluyor. İnşallah bütün Hatay ayağa kalkana kadar İskenderun Sahili’nde bakmaya doyamayacağımız, parmakla gösterilecek o muhteşem Sahil Projesi bitene kadar biz bu anlayışla burada olacağız. Hataylılara söz veriyorum. İnşallah tüm eserleri tamamlayacağız. Hatay'ımızı ayağa kaldırmak şöyle dursun; eskisinden daha güçlü hale getirene kadar çalışacağız. Evelallah bu şehri tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle şehirciliğiyle o her alanda artık bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek adımları atacak ve inşallah Hatay'ımızı şaha kaldıracağız.

“HATAY SEVDAMIZ HEMŞERİLİK BERATIYLA TAÇLANIYOR”

Hemşehrilik beratı için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Meclis üyelerine teşekkür eden Bakan Kurum şöyle devam etti: Zira yarasını sardığımız, o gönüllerini aldığımız, o zor günlerinde yanlarında olduğumuz her yer; artık bizim memleketimiz oldu. Bugün de burada Hatay sevdamız hemşerilik beratıyla taçlanıyor. Her partiden meclis üyelerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Şundan emin olun; bu hemşehrilik beratını bir ömür boyu bir şeref madalyası olarak taşıyacağım. Evimin en güzel yerine asacağım. Bu dünyadan göçene kadar da çocuklarıma şerefle, onurla anlatacağım. Biz Hatay’ımızı düştüğü yerden bu ekiple kaldırdık diyeceğim. Bu hemşehrilik beratı benim için çok anlamlıdır çünkü Hatay, benim ellerimi göğe açıp ‘Allah’ım sen Hataylıları kimseye muhtaç etme, bizi de onlara mahcup etme’ dediğim yerdir. Bu berat çok değerlidir çünkü zor zamanlarda söz söylemenin, o sözü tutmanın tescilidir. Her şeyden önemlisi kardeşliğimizin belgesidir. Ben bir evladınız, bir hemşeriniz olarak bu onura layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan dinlenmeden çalışacağım.

“SİYASETTE KENDİ İŞİNİ BECEREMEYEN, GÖNLÜNÜ BAŞKA MAKAMLARA KAPTIRMIŞ OLANLARI HEP BİRLİKTE İZLİYORUZ”

Konuşmasında eser ve hizmet siyasetinin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, “Hatay’a gelip söz üstüne söz koyanlara değil, Hatay için taş üstüne taş koyanlara çok teşekkür ediyorum. Yalana değil hizmete sarılanlara, süslü cümleleri değil geleceği kuranlara şükranlarımı sunuyorum. Şimdi siyasete bakıyorsunuz, daha kendi işini beceremeyen gönlünü başka makamlara kaptırmış olanları her birlikte görüyor, izliyoruz. Ben buradan, aklı sadece hizmette olanlara, gönlü daima kendi işinde olanlara selamlarımı gönderiyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin diyorum. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir vücudun azaları gibi bir olan, birlik olan, kardeş olan bu milleti daima korusun ve yüceltsin diyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

VALİ MASATLI: 1 MİLYON 686 BİN HATAYLI DA BU BERATA İMZA ATAR”

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bu temsili belgedir ama diğer taraftan da bir vefa örneğidir. Aslında şehrimizde nüfusa kayıtlı olan 1 milyon 686 bin insanın da aynı belgeye imza atacağını söylemek isterim. Murat Kurum Bey'in depremin ilk anından itibaren devlet görevinin de dışında insani tarafını da kullanarak şehrimize yapmış olduğu her tür katkı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN ÖNTÜRK: HEMŞEHRİLİK KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de hemşehrilik beratı kararını oy birliğiyle aldıklarının altını çizerek şöyle konuştu: Bugüne kadar belki de birçok devlet büyüğümüze hemşehrilik beratı verilmiştir. Ama bu berat özel bir berat. Bu şehrin yeniden yaşamasının beratı bu berat. Bugüne kadar meclisimizde de tüm kararlarımızı oy birliğiyle çıkardık, oy çokluğuyla hiçbir karar çıkmadı. Bu berat kararı da 15 ilçe belediye başkanımızın ve tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle verildi. Onun için çok önemli.

Bakan Kurum, Hatay ziyareti kapsamında il koordinasyon toplantısına başkanlık edip, kentteki inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili yerel yöneticilerden bilgi aldı.