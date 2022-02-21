Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, TÃ¼rkiye'deki iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve alÄ±nacak Ã¶nlemlerin konuÅŸulduÄŸu 'Ä°klim ÅžurasÄ±', iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi riskinin en fazla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iller arasÄ±nda yer alan Konya'da baÅŸladÄ±. 25 Åžubat'a kadar devam edecek olan 'Ä°klim ÅžurasÄ±'na yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ve yurdun dÃ¶rt bir tarafÄ±ndan bilim insanlarÄ±, bÃ¼rokratlar, Ã§iftÃ§iler,Â Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri katÄ±ldÄ±.Â

Åžuraya katÄ±lan Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum,Â ÅŸura Ã¶ncesi 'GenÃ§ Oturum' programÄ±nda Ã¼niversiteli Ã¶ÄŸrencilerleÂ buluÅŸtu. Åžurada konuÅŸan Bakan Kurum,Â dÃ¼zenlenen 'Ä°klim ÅžurasÄ±'nÄ±n ilk kez gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti. Konya'nÄ±n da iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden etkilendiÄŸini belirten Bakan Kurum, ''BugÃ¼n Konyaâ€™mÄ±z, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden Ã§ok derinden etkilenmektedir. Maalesef, kuraklÄ±kla, susuzlukla, dev obruklarla yÃ¼zleÅŸmiÅŸ, gÃ¶llerini kaybetme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat biz inanÄ±yoruz ki; tarih boyunca nice zorluklar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ama direnmiÅŸ bu ÅŸehir; iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelede de baÅŸarÄ±lÄ± olacak, Ã¶ncÃ¼ olacaktÄ±r'' dedi.Â

216 MÄ°LYONDAN FAZLA Ä°NSAN AFETLERDEN YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEKÂ

Bakan Kurum, 2050 yÄ±lÄ±na kadar 216 milyondan fazla insanÄ±n afetler nedeniyle yer deÄŸiÅŸtireceÄŸini belirterek, ''Åžehirlerimiz; sÄ±cak hava dalgalarÄ±, meteorolojik afetler, kuraklÄ±k, su stresi gibi sayÄ±sÄ± ve Ã§eÅŸidi her geÃ§en gÃ¼n artan olumsuzluklarla savaÅŸÄ±yor.Â Deniz seviyesinin yÃ¼kselmesi, yangÄ±nlar, kuraklÄ±k ve diÄŸer faktÃ¶rler nedeniyle iklim gÃ¶Ã§leri baÅŸlÄ±yor. Ã–yle ki; 2050 yÄ±lÄ±na kadar 216 milyondan fazla insanÄ±n afetlerden kaÃ§mak iÃ§in yer deÄŸiÅŸtireceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki iklim gÃ¶Ã§leri; birÃ§ok Ã¼lkenin demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gÃ¼Ã§ birÃ§ok sorunu beraberinde getirecektir. HiÃ§bir devlet tek baÅŸÄ±na, bu sosyal patlamalarÄ±, bu dev afetleri durdurabilme gÃ¼cÃ¼ne sahip deÄŸildirÂ '' diye konuÅŸtu.

'DÃœNYANIN Ã–NÃœNDE Ã‡OK KRÄ°TÄ°K BÄ°R EÅžÄ°K VAR'

Bakan Kurum, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n 1,5 derecede tutulmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, ''DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nÃ¼nde, Ã§ok kritik bir eÅŸik var. O da kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5 derece sÄ±nÄ±rÄ±nda tutabilmektir. 1,5 derece hedefi iÃ§in kÃ¼resel emisyonlarÄ±n 2030 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 45 azaltÄ±lmasÄ±, 2050 yÄ±lÄ±nda ise net sÄ±fÄ±ra ulaÅŸmasÄ± gerekiyor. Bu hedefe ulaÅŸmanÄ±n yolu, tÃ¼m Ã¼lkelerin 2030 yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l 7,6 azaltÄ±m yapmasÄ±ndan geÃ§iyor.Â ÅžuramÄ±zda oluÅŸan ortak kanaate gÃ¶re; el birliÄŸiyle hÄ±zlÄ±ca; 2022 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkemizin gÃ¼ncel Ulusal KatkÄ± BeyanÄ±nÄ± ve Uzun DÃ¶nem Strateji ve Eylem PlanÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. TÃ¼m istiÅŸareleri bitirip yÄ±l sonuna kadar tamamlayacaÄŸÄ±z. BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi SekretaryasÄ±na sunacaÄŸÄ±z'' dedi.Â

'YENÄ°LENEBÄ°LÄ°R ENERJÄ° KAYNAKLARA DAYALI ÃœRETÄ°M TESÄ°SÄ° SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ'

Bakan Kurum, ''Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te; depolama, batarya, akÄ±llÄ± ÅŸebekelerin kurulumunu daha da arttÄ±rmalÄ±, yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±na dayalÄ± Ã¼retim tesis sayÄ±mÄ±zÄ± en yÃ¼ksek noktaya taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z. Bu noktada 'Uzun DÃ¶nemli Enerji PlanÄ±'nÄ± acilen hazÄ±rlamalÄ±yÄ±z. Åžehirlerimizin enerji altyapÄ±larÄ±nÄ±n, daha verimli ve dayanÄ±klÄ± hale getirilmesine dair Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlandÄ±rmalÄ±yÄ±z'' dedi.

Bakan Kurum, sektÃ¶rlere gÃ¶re de yapÄ±lmasÄ± gerekenleri anlatarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''Sanayi sektÃ¶rÃ¼ndeÂ yeÅŸil Ã¼retime geÃ§iÅŸ ve yenilenebilir enerji kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±; enerji verimliliÄŸi, alternatif hammadde ve yakÄ±t kullanÄ±mÄ± Ã¶nceliÄŸimiz olmalÄ±dÄ±r.

Bilhassa demir-Ã§elik, Ã§imento, petrokimya gibi endÃ¼stri alanlarÄ±nda yeÅŸil hidrojen kullanÄ±mÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±z. Alternatif hammadde kullanÄ±larak Ã¼retilmiÅŸ Ã¼rÃ¼nleri, kamu alÄ±mlarÄ±yla desteklemeliyiz. UlaÅŸtÄ±rmada; demiryollarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ktaki payÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, hibrit araÃ§larÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, yakÄ±tta hidrojen dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gibi uygulamalarÄ± arttÄ±rmalÄ±yÄ±z. SÄ±fÄ±r emisyonlu toplu taÅŸÄ±ma, bisiklet, lojistik taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi ulaÅŸÄ±m tÃ¼rlerinin kullanÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±racak adÄ±mlarÄ± kararlÄ±lÄ±kla atmalÄ±yÄ±z.''

SIFIR ATIK

SÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa deÄŸinen Bakan Kurum, ''DÃ¶ngÃ¼sel Ekonomi Eylem PlanlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve sÄ±fÄ±r atÄ±k hareketi; atÄ±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ve israfÄ±n engellenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor. ArtÄ±k ekonomik bir deÄŸer olan atÄ±k konusunda; dÃ¶ngÃ¼sel ekonomiye geÃ§ilmesi iÃ§in finansal mekanizmalarÄ± hÄ±zlÄ±ca geliÅŸtirmeliyiz. AtÄ±ksu ve katÄ± atÄ±klarÄ±n yeniden kullanÄ±mÄ± ile yaÄŸmur suyu toplama sistemlerinin inÅŸasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmak zorundayÄ±z. Yeni binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmak ve yeÅŸil bina sertifikasÄ± ile neredeyse sÄ±fÄ±r enerjili bina Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in altyapÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlÄ±ca oluÅŸturmak mecburiyetindeyiz.Â

Orman ve tarÄ±m arazilerinin yutak alan potansiyellerinin Ã¶lÃ§Ã¼lmesi, doÄŸal karbon yutaklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in var olan politikalarÄ±mÄ±zÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmeliyiz. Son olarak; iklim adaleti, iklim gÃ¶Ã§Ã¼ ve adil geÃ§iÅŸe dair ulusal tanÄ±mlamalarÄ±mÄ±zÄ± acilen yapmalÄ±yÄ±z'' diye konuÅŸtu.Â

'Ä°KLÄ°M KANUNUNA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR'Â

Bakan Kurum, TÃ¼rkiye'nin acilen kapsamlÄ± bir iklim kanununa ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, ''Ä°ller BankamÄ±zla yerel yÃ¶netimlerimiz iÃ§in; DÃ¼nya BankasÄ± ve JICA iÅŸ birliÄŸiyle 20 milyar liralÄ±k finansman paketini 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda belediyelerimizin hizmetine sunuyoruz. TÃ¼m bunlarÄ±n yanÄ±nda; Ä°klim ÅžuramÄ±zÄ±n katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli 2 temel meselemiz daha var. Biz bu konularÄ± olmazsa olmaz gÃ¶rÃ¼yoruz. Nedir bu konular? Ä°klim Kanunu ve Yerel YÃ¶netimlerin KatkÄ±sÄ±. Kanunlar,Â hukukun, devletin iÅŸleyiÅŸinin, kalkÄ±nmanÄ±n tek kaynaÄŸÄ± deÄŸildirÂ ama vazgeÃ§ilmez kaynaÄŸÄ±dÄ±r.Â Bu sebepten; TÃ¼rkiyeâ€™nin acilen kapsamlÄ± bir Ä°klim Kanunuâ€™na ihtiyacÄ± vardÄ±r. HazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ä°klim Kanunuâ€™nun TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 100 yÄ±lÄ±nÄ± ÅŸekillendirecek Ã§erÃ§eve bir belge olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah ÅŸura Ã¼yelerimiz ve komisyonlarÄ±mÄ±z; 7 farklÄ± alana dair ortaya koyacaklarÄ± yÃ¼zlerce farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan sÃ¼zÃ¼lerek gelen bilimsel altlÄ±klarÄ±, Ä°klim Kanunuâ€™muza yansÄ±tacaktÄ±r. YÃ¼ce Meclisimize tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, detaylarÄ±yla sunacaktÄ±r'' dedi.