Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: 5 millet bahçesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Karabüke geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Karabüke 11,5 milyar TLlik yatırım yaptıklarını, bu yatırımın da yaklaşık 3 milyar TLsinin bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kurum, "Şehrimize tam 4 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane millet bahçesini yapıyoruz" dedi.

Karabük merkezde bulunan 70 bin metrekarelik alanla ilgili projeyi açıklayan Bakan Kurum, "Bunlardan en önemlisi aslında Karabükün geleceği adına atacağımız adımdır. Yaklaşık 70 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yürüme mesafesinde, tüm vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşabileceği alanımız var. Burayı bir millet bahçesine çeviriyoruz. Hazirana kadar projemizi tamamlayacağız. İçinde camimizin olduğu, parkların, bahçelerin, gençlerimizin vakit geçireceği ve şehre bir kimlik, kültür katacak bu projeye bu yıl içerisinde inşaatına başlamak ve 2023 yılına tamamlanacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

PANSİYON VE OKULLAR BU YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Karabük’ün okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yatırımlar yaptıklarını ifade eden Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte okul ihtiyaçlarını giderecek adımları attıklarını, merkezde 20 derslikli 2 okulun ve Yenice’de 100 kişilik pansiyonun yapımına devam ettiklerini, TOKİ Başkanlığı eliyle bu projeleri de yılsonuna kadar tamamlayıp Karabük’ün hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Safranbolu’da ise 13,6 milyon lira yatırım değeriyle 20 derslikli 2 okulun yapımını da yılsonuna kadar tamamlamak üzere çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Eskipazar'da 157 konutumuz ihale aşamasında ve Ovacık ile Eskipazar hükümet konakları yine Devlet Su İşlerimizin binası ve Belen'de de konutlarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte.” bilgisini verdi.

“KARABÜK’E TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 600 BİN METREKARE OLAN 5 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ”

Bir taraftan kentsel dönüşüm ve konut ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan da Karabük’teki yeşil alan miktarını artıracak adımlar attıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tarihiyle, kültürüyle Karabük'ümüzü temsil edecek, orada vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat vakit geçirmelerine imkân sağlayacak Karabük Meydanı'na ilişkin bir düzenleme yapıyoruz. Buradaki tarihî yapıları gün yüzüne çıkaracak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek adımları atacağız. Bu çerçevede Kardemir mülkiyetindeki yerleri ve belediyenin üzerinde intifa hakkı olduğu alanlara ilişkin tüm hakları Bakanlığımız bünyesindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, Hazine mülkiyetine alıyor. Ve bu alanın tamamını şehre kazandırıyoruz.” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugün Karabük için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Önemli kararları aldığımız, hep beraber istişare ettiğimiz ve şehrin geleceği, gençlerimizin, kadınlarımızın çocuklarımızın geleceği adına çok önemli kararları yapmış olduğumuz toplantı çerçevesinde aldık ve bu kapsamda şehrimize toplam büyüklüğü 600 bin metrekare olan tam 5 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Bunlardan en önemlisi aslında Karabük'ün geleceği adına atacağımız adımdır. Karabük merkezde mülkiyeti Kardemir'e ve Hazine’ye ait alanda yaklaşık 70 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşacağı bir alanımız var. Bu alanı millet bahçesine çeviriyoruz ve inşallah Haziran ayına kadar da projemizi tamamlayacağız. İçinde selatin camimizin, parkların, bahçelerin olduğu, gençlerimizin buralarda vakit geçireceği kütüphanelerin olduğu, şehrimize kimlik katacak bu projemizin inşaatına bu yıl içinde başlayacak ve 2023 yılında tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktada yaklaşımlarından ve şehre kattığı değerden, verdiği değerden ötürü Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımız, Bakan Yardımcımız Alparslan Bey'e Kardemir Yönetim Kuruluna, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Tabii Kardemir mülkiyetindeki yerlerin de buradaki Kardemir’imizin gerçekten bu güzide kuruluşumuzun hiçbir zararı olmadan Hazine mülkiyetindeki alanlarla değeri mukabilinde takasını gerçekleştireceğiz. Kardemir’imiz de hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Kardemir de kazanacak, Karabük de kazanacak. Karabük adına çok önemli bir adımı da atmış olacağız.”

BİR MİLLET BAHÇESİ DE SAFRANBOLU’NA

Diğer millet bahçesini “gözbebeğimiz” olarak ifade ettiği Safranbolu’nda yapacaklarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Safranbolu Bulak Kanyonu'nda yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğünde, vatandaşlarımızın ve turistlerin uğrak yeri olan alanı, tarihî siluetine uygun ve gerek arkeolojik alanların gerek doğal sit alanlarının ve ağaçlarımızın korunduğu, vatandaşlarımızın o tarihin kültür aksının içinde yürüyebileceği bir millet bahçemizi de Safranbolu’na kazandıracağız. Bunun dışında yine ilçelerimizde de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde yeşil alanlarımızı millet bahçelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda bu projelerimizi bitirerek Karabük’ün hizmetine sunmuş olacağız. Tamamlandığında Karabüklü kardeşlerimiz, Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket isterim. / Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; / Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.’ dediği gibi Karabük’ümüzün bu yeşilliğine, bu doğal güzelliğine daha da güzellik katacak bahçeleri, parkları, meydanları olacak. İnşallah 2023, 2053 ve 2071’in Karabük’ünün adımlarını hep birlikte atıyor olacağız.”

Bakan Murat Kurum, Karabük Belediyesi ziyaretinde Başkan Rafet Vergili ile istişare ettiklerini ve 200 Evler Mahallesi'ndeki çamlığı da 20 milyon liralık yatırımla düzenleyerek bir millet bahçesini daha Karabük’e kazandıracaklarını, böylelikle toplamda 600 bin metrekarelik yeni yeşil alanı Karabüklülere kazandırmış olacaklarını belirtti.