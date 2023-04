Bakan Kurum: İstanbul’umuzda riskli tek bir yapı bırakmayacağız

Çekmeköy Nikâh Sarayı’nda STK, İş Adamları, Muhtarlar ve Site Temsilcileri ile kahvaltı programına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum’a, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Ak Parti İlçe Başkanı Av. Akın İlhan eşlik etti.



“İSTANBUL’UMUZDA RİSKLİ TEK BİR YAPI BIRAKMAYACAĞIZ”



Programa katılan Kurum, “Çekmeköy Köprülü Kavşak Projesi ile devam eden Bakan Kurum, “Çekmeköy’de bugün, köprülü kavşak projemizin temelini atacağız. Bu proje iki açıdan önemli. Bunlardan bir tanesi Taşdelen-Alemdağ bölgelerine dönüşler, zaten yoğun bir trafiği olan Yenidoğan Kavşağı’ndan yapılıyor. Biz bu projeyle iki hat üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak hem zamandan hem yakıttan tasarruf edeceğiz. Bir diğeri ise 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem bize, ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi.

Muhtemel İstanbul depremine hazırlık ulaşım hattını açık tutacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Alemdağ Mahallesi’nde Alay Jandarma Komutanlığımıza yeni bir kompleks, Çamlık Sokağa bisiklet ve yürüyüş yolu kazandırdık. İller Bankamızla 160 milyon TL değerinde, sizlere nefes aldıracak bir kapalı otopark projesi yürütüyoruz. Hamidiye mahallesi altyapı çalışmasından ses bariyeri inşasına, kapalı pazaryerinden taksi duraklarına kadar Çekmeköy’lünün ne ihtiyacı varsa sizlere kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. 187 milyon liralık bir projeyi Çekmeköy Belediyemizle birlikte vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Çekmeköy için de işte yüzde doksan ikisini güvenli hale getirdiğimiz Çekmeköy'ümüzde kalan yüzde 8 veya yüzde 10 bu sitelerimiz için bu konutlarımız için de emlak konusu TOKİ eliyle yaptığımız bir arazimiz var. 25 dönüm 25 bin metrekare bir rezerv alana geçer.

Ve bu nedenle bu rezerv alanda sitelerimizle görüşmek suretiyle vatandaşlarımızın sorunlu, problemli yerlerini onlarla onlarla anlaşarak isterlerse eğer rezerv alandan işte onunla sakat etmek suretiyle Çekmeköy'deki o kalan yüzde 10’luk kısmında dönüşümünü yapmak istiyoruz. Eğer vatandaşın bunu istemezse yerinde devletimiz ‘Yarısı Bizden Kampanyası’yla birlikte 2+1’leri 750 bin liraya, 3+1’leri 900 bin liraya TOKİ ile gelecek ve oradaki sitenin dönüşünde her türlü süreci yürütecek ve vatandaşımız bir ödemesi çıkıyorsa da alan ödemesini 10 yıl vadeyle aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle ödeyebilecek” dedi.



“BİZ BURADAYIZ, İSTANBUL’DAYIZ VE İSTANBUL’DA YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜNE YÜRÜYORUZ”



Sözlerine devam eden Kurum, “İstanbul, istikbalimizin harcının karıldığı yerdir. İstanbul’umuzda riskli tek bir yapı bırakmayacağız. Her bir annemizi, babamızı, amcamızı, yavrumuzu olabilecek en hızlı şekilde güvenli bir hayata eriştireceğiz. İşte birkaç gün önce İstanbul’da tarih yazıldı. İstanbullular kendi tarihlerini yazdı. Cumhurbaşkanımız geldi ve 500 bini Avrupa’da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1.5 milyon konutluk, hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir cesaretle İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümünü başlattılar. Bu vizyon, afet anında kendine tatil beldesi arayan yöneticilerin harcı değildir. Bu cesaret, bu şehir dışında her yerde görünenlerin, İstanbul’dan kaçanların harcı değildir. Bu vizyon, daima milletin yanında olan, millet sevdası için uyku nedir bilmeyen, tatil nedir bilmeyen, dinlenmeyen, yorulmayan yöneticilerin harcıdır. Bu gurur 21 yıldır, sadece ve sadece tek bir kişiye aittir, o da 85 milyonun Cumhurbaşkanı, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onlar farklı mecralarda, görevlerinin dışında fink atmaya devam etsinler. Biz buradayız, İstanbul’dayız ve İstanbul’da yüzyılın dönüşümüne yürüyoruz. Avrupa yakasında yaklaşık 130 milyon metrekare yeri belirledik. Bu alanlarda yapılacak konutların projelerini bile aylar öncesinden hazırladık. İstanbul’un mevcut merkezi nüfusunu deprem riski az olan çeperlere doğru dağıtacağız” diye tamamladı.