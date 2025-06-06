Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran





Allah’ın rahmeti ve bereketi bu bayramda üzerine olsun. Kurban Bayramın mübarek olsun.



Canım dostum, bu bayramda uzaklar yakın olsun, kalpler bir olsun. Her kestiğin kurban bir hayra, her ettiğin dua bir huzura dönüşsün. “O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; O’na ulaşan yalnızca sizin takvanızdır.” (Hac Suresi, 37. Ayet). Kurban Bayramı’n kutlu, gönlün hep umutlu olsun.



Allah, bu bayramda gönlüne göre versin, dualarını kabul etsin. Bayramın mübarek olsun.