Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran

Bayram, bir kurbanla sadece can değil; nefs, kibir ve bencillik de terk edilir. Dilerim ki bu bayram, ruhun arınmasına vesile olur. “Andolsun, biz her ümmete, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlardan kurban kesmelerini emrettik.” (Hac Suresi, 34. Ayet). Gönlünüz Kurban Bayramı kadar saf ve temiz olsun.



Et değil muhabbet paylaştığımız bir bayram olsun. Yanındayım, aklımdasın, iyi ki varsın!