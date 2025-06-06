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Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran

Kurban Bayramı'nda sevdiklerinden uzak olanlar sosyal medyada ve mesaj olarak paylaşılacak en güzel, yeni ve anlamlı bayram mesajlarını sorguluyor. “Bayramda huzur, sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun” gibi içten dileklerini paylaşmak isteyenler için en güzel bayram mesajlarını haberimizde derledik. İşte, kalpten dilenen dilekler ve duaları içeren en anlamlı, değişik arkadaşa, aileye, kurumsal resimli Kurban Bayramı mesajları...

• 06 Haziran 2025 - 07:11 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 07:11 • Son Güncelleme:
1Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Kurban Bayramı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, hoşgörünün ve birlikte var olmanın bayramıdır. Tüm paydaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Allah’tan niyazımız; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah vermesidir. Bayramınız kutlu olsun.

Kardeşim, seni çok özledim... Kurban Bayramı’nın sevinci hep içinde olsun, dualarımız bir.

2Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Bayram, bir kurbanla sadece can değil; nefs, kibir ve bencillik de terk edilir. Dilerim ki bu bayram, ruhun arınmasına vesile olur. “Andolsun, biz her ümmete, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlardan kurban kesmelerini emrettik.” (Hac Suresi, 34. Ayet). Gönlünüz Kurban Bayramı kadar saf ve temiz olsun.

Et değil muhabbet paylaştığımız bir bayram olsun. Yanındayım, aklımdasın, iyi ki varsın!

3Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Ne güzel bir vesile Kurban Bayramı... Dilerim ki bu özel gün, kalbindeki tüm sıkıntıları alsın, yerini umutla doldursun. Kurbanınla birlikte duaların da göğe yükselsin. Allah her şeyin en hayırlısını nasip etsin sana.

Bayramınız mübarek olsun! Her gününüz, bayram neşesiyle dolsun.

4Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Anneciğim, babacığım… Kurban Bayramınız kutlu, ellerinizden öpüyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.

Bayram sabahları kahvaltı masamızda eksik olan tek şey sizin sıcaklığınız. Bu bayramda da dualarım sizinle. Allah kurbanlarınızı kabul, gönüllerinizi ferah eylesin. Bayramınız mübarek, eviniz huzur dolu olsun.

5Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Değerli iş ortaklarımız, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, sevgi ve merhamet getirmesini temenni ederiz. Bayramın anlamına uygun olarak yardımlaşma ve paylaşma bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav.” (Fussilet, 34. Ayet). Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.

Kurban Bayramı’nın sevinci, iş yerimize de yansısın. Hep birlikte nice huzurlu bayramlara!

6Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Bugün nefsimizi, bencilliğimizi ve dünyevi bağlarımızı kurban ederek Rabbimize yaklaşmayı umuyoruz. “Şüphesiz ki ben Rabbime yöneldim; O, beni doğru yola iletir.” (Saffat Suresi, 99. Ayet). Bu bayramda dualarınız kabul, gönlünüz arınmış olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Rabbim, kurbanlarınızı kabul, kalbinizi huzurla doldursun. Bayramınız mübarek, ömrünüz bereketli olsun.

7Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Kurban Bayramı, sadece etin değil niyetin de sunulduğu bir ibadettir. Kurbanlarımız, bizi Allah’a yaklaştıran vesilelerdir. “Biz, her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac Suresi, 34. Ayet). Dilerim ki niyetin saf, kalbin selim olsun. Bayramın kutlu, duaların kabul olsun.

Bayramın kutlu, kalbin ferah, sofran bereketli olsun dostum. Nice bayramlara beraber!

8Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Allah’ın rahmeti ve bereketi bu bayramda üzerine olsun. Kurban Bayramın mübarek olsun.

Canım dostum, bu bayramda uzaklar yakın olsun, kalpler bir olsun. Her kestiğin kurban bir hayra, her ettiğin dua bir huzura dönüşsün. “O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; O’na ulaşan yalnızca sizin takvanızdır.” (Hac Suresi, 37. Ayet). Kurban Bayramı’n kutlu, gönlün hep umutlu olsun.

Allah, bu bayramda gönlüne göre versin, dualarını kabul etsin. Bayramın mübarek olsun.

9Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Kurban Bayramı, sadece bir kesim değil, bir teslimiyettir aslında... Kendimizi yeniden inşa edebileceğimiz bir fırsat. Maneviyatın, samimiyetin, içtenliğin kıymetini bilerek bu bayramı geçirebilmek duasıyla… Gönlünce bir bayram olsun.

Sevgili ailem, yan yana olamasak da kalbim hep sizinle. Bu bayramda dualarımda siz varsınız; sağlıkla, sevgiyle ve huzurla geçireceğiniz bir Kurban Bayramı diliyorum. Kurbanlar kabul, dualar makbul olsun. Allah her bayramda bizleri bir araya getirsin inşallah.

Kurban Bayramı’nın getirdiği huzur ve bereket, iş hayatınıza da yansısın. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle.

10Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran



Kurban Bayramı’nın bizlere sunduğu maneviyatın, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileriz. "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." (Kevser Suresi, 2. Ayet) emriyle bu bayramda da dualarımız ve niyetlerimiz kabul olsun. Tüm çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı mübarek olsun.

Kurban Bayramı’nın kalbini yumuşatıp, gönlünü ferahlatması dileğiyle... Bayramın kutlu, sofran bereketli olsun canım arkadaşım!

Bayramda sadece kurban değil, üzüntüler de kesilsin! Kalbin hep neşeyle dolsun dostum.

11Kurban mesajları 2025: Resimli anlamlı özel Kurban Bayramı mesajları 6 Haziran

İşte, arkadaşa, aileye, iş arkadaşlarına kurumsal "İyi Hayırlı Bayramlar" dilekleri ile en güzel Kurban Bayramı mesajları haberimizin devamında...