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Bakan Kurum İskenderun sahilinin projesini paylaştı: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri sahillerine yeniden kavuşacağını, deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştireceklerini bildirdi.

27.12.2024 - 10:39 | | AA
Bakan Kurum İskenderun sahilinin projesini paylaştı: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak

Kurum, sosyal medya hesabından İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Hatay'da yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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