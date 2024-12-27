Bakan Kurum İskenderun sahilinin projesini paylaştı: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak

Kurum, sosyal medya hesabından İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Hatay'da yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.