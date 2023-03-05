Bakan Kurum duyurdu! '21 bin konutun yapımını başlatacağız'

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte burada olacaktır. Felaketi bertaraf etmek için tüm ekibimizle birlikte valiliklerimiz, milletvekillerimiz bir fiil çalışıyorlar.

Yerleşim yerlerinin tespitini yaptık. Bu ülkenin her bir ferdi olarak tek bir aile olacağız. Hepimiz depremzedeyiz. Konteyner kentlerin kurulumunu yapmaya devam ediyoruz. Yerleşim alanlarında da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa sosyal kültürel ihtiyaçları da içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

'227 BİN BİNA AĞIR HASARLI VEYA YIKIK DURUMDA'

Bugüne kadar 737 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. 637 bin bağımsız bölümden oluşan binalarımızdaki konutun, iş yerinin ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkık olduğunun tespitini yaptık.

Rezerv alanlarındaki inşa sürecini yönetiyoruz. 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğini yürütüyoruz. Her gün sözleşmelerimizi yapmak suretiyle inşa çalışmalarını başlatıyoruz. İlk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda bilim insanlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmalarını, jeojizik incelemeleri detaylı bir şekilde yapıyoruz.

Çalışmaları tamamlanan yerlerde inşa sürecini başlatmak için ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Kahramanmaraş’ta 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu ay için ilk kazmamızı zemin etüdü tamamlanmış, sözleşmeleri yapılmış yerlerden başlayacağız.

21 Şubat’ta ilk sözleşmelerimizi yaptığımız tüm Türkiye’ye duyurmuştuk. Gaziantap’te 4 bin 442 konut ve köy evi, Kilis’te 264, Hatay’da 296, Kahramanmaraş’ta 4590, Şanlıurfa'da 300, Malatya’da 2420, Osmaniye’de konutlarımız olmak üzere 13 bin 866 konutumuzun yapımını başlatmıştık.

'21 BİN KONUTUN YAPIMINI BAŞLATACAĞIZ'

Yarın da Kahramanmaraş Afşin’de 588, Yeşilyurt’ta 1548 olmak üzere 2130 konutun sözleşmelerini yapacağız. 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar yaklaşık 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağız.

Fay hatlarını önümüze koyuyoruz zemin etütleri ile yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Maraş’ımızda şehrimizi aldığı unvana yaraşır şekilde hep birlikte ayağa kaldıracağız. Şehrin tüm dinamikleri ile birlikte esnafıyla sanayicisiyle birlikte 4 saattir onların görüşlerini aldık. Hep birlikte dinledik.

TOKİ eliyle yaptığımız konutlarımız nasıl dimdik duruyorsa aynı anlayışla yapacağız. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Onların restorasyonları ile birlikte inşallah en büyük eseri bu amaçla gerçekleştirmiş olacağız. Allah’ın izniyle 10 ilimizde eş zamanlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kahramanmaraş’ımızda milletimizin desteği ile bu çalışmaları yapacağız.

Kahramanmaraş’ımızda sanayicimizi dinledik. Sanayi Bakanlığı’mızla tespitler yapılıyor. Vatandaşlarımıza yeni sanayi yerlerinin yapımı noktasında çalışmalarımı başlatacağız."