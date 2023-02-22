Bakan Kurum, deprem konutlarıyla ilgili detayları açıkladı: İnşa süreci başladı

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.

Hasar tespit süreci önemli, az hasarlı ve yıkık olduğunun tespit de önemli. Bunlar için çalışmalara devam ediyoruz. Kalıcı konutlarla ilgili fay hattına olan mesafe ve zemin kalitesi incelemeleri sonunda yapılacak. Çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'deki inşaat malzemecilerinin fikir ve önerilerini aldık.

200 bin konutumuz arasından etüt çalışmalarımızı tamamladığımız alanlarda ilk konutların sözleşmelerini yaptık. 1797 konutumuzun inşaasına başladık. Bu konutların inşa süreci başladı. Konutlarımız 1 yıl içinde teslim edilecek. Aynı şey köylerimiz için de geçerli ihtiyaç duyulan yerlerde konutlar için çalışmalara başlanacak.

Eşya yardımıyla kira yardımıyla geçici barınma alanlarıyla birlikte şehrin demografik yapısını koruyacağımız anlayışı ile şehirlerimizi kuracağız. Kilis merkezde devam eden 515 konutumuz var. Bu konutların da en kısa zamanda tamamlayıp teslim edeceğiz. Tüm projeler tüm şehirlerde eş zamanlı olarak yürütülecek.