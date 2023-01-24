Bakan Kurum: Daha temiz bir Marmara için yeni bir denetim modeli hayata geçiriyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye özgü bütünleşik bir yapı kazandırılması için 'Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi'nde düzenleme yapıldığı belirtildi. Genelge ile deniz trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli deniz yetki alanında, deniz araçlarının 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyup, uyulmadığının etkin ve uzaktan algılama yöntemleri ile denetlenmesi için Çevre Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca Türkiye Çevre Ajansı'na yetki verildiği aktarıldı.

'MARMARA DENİZİ İHA'LARLA İZLENECEK'

Türkiye Çevre Ajansı'nca yapılacak çalışmalar kapsamında, deniz sınırları dahilinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi faaliyetleri için çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, izlenmesi ve takibi ile her türlü kirliliğin tespitine yönelik denetimlerin yapılacağı belirtildi. Söz konusu açıklamada, Marmara Denizi'nin, insansız hava araçları (İHA) ve deniz tekneleriyle, havadan, karadan ve denizden 7/24 saat esaslı izlenip ve denetleneceği aktarıldı. Ayrıca deniz kirliliğinin erken safhada tespiti amacıyla, uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak, takip-uyarı sisteminin devreye alınacağı bilgisi aktarıldı.

Daha temiz bir Marmara için

YENİ BİR DENETİM MODELİ hayata geçiriyoruz.



Genelgemizi yayımladık. pic.twitter.com/u6hUUqYpVf — Murat KURUM (@murat_kurum) January 24, 2023

Düzenleme ile Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve yürürlüğe konulan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Eylem Planı ile Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülen kirliliğin giderilmesi ve Marmara Denizi havzasının iyi çevresel duruma ulaştırmak için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Daha temiz bir Marmara için yeni denetim modeli hayata geçiriyoruz, genelgemizi yayımladık" dedi.