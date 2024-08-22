Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Boğaz'daki kaçak inşaatla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirirken şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul Boğazı sadece orada oturanlar değil, hepimizin ortak meselesi. Boğazımızın güzelliğinin korunması adına biz de Boğaziçi'ne gözümüzün bebeği gibi bakıyoruz. Boğaziçi Öngörün bölgesinde buradaki imara uygun olmayan kaçak yapıyla karşı karşıya kaldık.

İBB'ye ait bu bölgede ekiplerim hem İBB'yi yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak suretiyle müdahale ettik.

'KAÇAK YAPI YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Gerekli hukuki süreç işlemleri yürütülmektedir. Kaçak yapıyla ilgili İBB'ye gerekli uyarı yapılmıştır. Biz de anbean bakanlık olarak takip edeceğiz. Burada herhangi kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kararlılıkla devam edeceğiz. Bu güzellikler bize emanet. Geleceğe aynı şekil aktaracağız. Ekiplerimiz kaçak yapıyla ilgili her süreci takip etmektedir.

Bu kapsamda kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yazılı talebi iletilmiştir.

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Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Milletimizin içinin rahat olmasını istiyorum. Milletimizin hakkına giren bu gibi işlemlerin her zaman takipçisi olacağız.

Kiracılarla ilgili biz ilk önce hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarının iş yerlerinin yapını yürütüyoruz. Adıyaman'da 45 bin ev sahibinin yıl sonuna kadar yarısını 2025'e kadar tamamını teslim etmeye çalışıyoruz. Burada son yıllarda yaşadığımız kira enflasyonunu da aşağı çekecek.