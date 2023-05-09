Bakan Kurum Beykoz'da vatandaşlara seslendi: 23 mahallenin yeni imar planları onaylandı

Yaşadığı sel felaketinden sonra devletin irade ve kararlılığıyla yeniden doğan kentte, önemli projelerin hayat bulmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, “Bugün sadece bizim Bakanlığımız, Giresun’umuzda sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1,5 milyar liralık 24 projeyi aşkla, azimle, kararlılıkla yürütüyor. Giresun’umuzda TOKİ’mizle harıl harıl çalışıyoruz. Tam 3 bin 764 sosyal konutumuzu bitirdik.” dedi. 52 bin metrekarelik iki millet bahçesini Giresun’a, Bulancak’a armağan ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, İstanbul’da yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan bir müjdeyi de vatandaşlarla paylaştı. Bakan Kurum, “90 milyon metrekarelik alanda; Akbaba’dan Riva’ya, Cumhuriyet’ten Soğuksu’ya, Anadolu Feneri’nden Mahmut Şevket Paşa’ya, Dereseki’den Görele’ye kadar; tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı.” diye konuştu. Bakan Kurum, yurtdışı basınında çıkan manşetlere de değinerek, “14 Mayıs’ta, İngiliz dergilerinin kapağında hilalimizi kıranlar kaybedecek, ‘Erdoğan gitsin.’ diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek!” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “90 milyon metrekarelik alanda; Akbaba’dan Riva’ya, Cumhuriyet’ten Soğuksu’ya, Anadolu Feneri’nden Mahmut Şevket Paşa’ya, Dereseki’den Görele’ye kadar; tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı.” dedi.

Beykoz’da Giresunlu vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, Giresun’a yapılan yatırımları anlatarak, ilerleyen süreçte devreye alınacak projelerin müjdelerini verdi. Elim sel felaketinden sonra Giresun’a yapılan yatırımları aktaran Bakan Kurum, bugün kentte binlerce sosyal konutun yükseldiğini açıkladı. Vatandaşlar, yoğun ilgiyle gerçekleştirilen “Giresunlular Buluşması”nda çalan Cengiz Kurtoğlu’nun “Duyanlara, Duymayanlara” isimli şarkısına, telefonlarının flaşlarını açarak eşlik etti.

“Giresun’umuzda TOKİ’mizle harıl harıl çalışıyoruz. Tam 3 bin 764 sosyal konutumuzu bitirdik”

İstanbulluların, dün açılışına katıldığı Atatürk Hava Limanı Millet Bahçesi’ni “çiçek bahçesine” çevirdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Kurum, “Dün İstanbul’umuzun, tarihimizin en büyük mitinginde, yüzyılın mitinginde 14 Mayıs’a selam çaktınız, selam. Giresun, Beykoz budur. Karadeniz’in gururu Giresun, Cenabı Allah’ın bizlere armağanıdır. Bizler de Giresun’a, Giresunlu kardeşlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Emin olun, nerede bir Giresunlu kardeşlerimizin ihtiyacı varsa, biz hep orada olduk. ‘Yola giden yorulmaz, işe giden erinmez’ diyorsunuz ya, biz de o anlayışla bugüne kadar Piraziz’den Doğankent’e, Dereli’den Tirebolu’ya, Bulancak’tan Eynesil’e kadar Giresun’un dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik.” dedi.

Görele’de vatandaşların duasını ve desteklerini aldıklarını belirten Bakan Kurum, “Bugün sadece bizim Bakanlığımız, Giresun’umuzda sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1,5 milyar liralık 24 projeyi aşkla, azimle, kararlılıkla yürütüyor. Giresun’umuzda TOKİ’mizle harıl harıl çalışıyoruz. Tam 3 bin 764 sosyal konutumuzu bitirdik. Donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla birlikte Giresunlu kardeşlerimize teslim ettik. Durmak yok, yine devam ediyoruz. TOKİ’mizle ağırlığı köy evlerinden oluşan 619 konutumuzun yapımını da aşkla, sevdayla devam ettiriyoruz. Siz istiyorsunuz, biz de bu hizmetleri yapıyoruz. Bize, ‘Tamam bu konutları yaptınız ama ‘İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Arsam’ projesini Giresun’a da yapacak mısınız?’ dediler. Yapmaz mıyız? Giresun’a da bu proje kapsamında bin 550 konut inşa edeceğiz. Kardeşlerimiz ev alsın, ev sahibi olsun diye. 2 bin konut yapılacak arsamızı da sizlerin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

“52 bin metrekarelik iki millet bahçesini Giresun’umuza, Bulancak’ımıza armağan ediyoruz”

52 bin metrekarelik iki millet bahçesini Giresun’una ve Bulancak’a armağan ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Selahattin Camii’nin yanındaki bütün çarpık binaları kaldırdık. Vatandaşlarımıza bedellerini ödedik ve şanlı insanlar Giresun’a girerken bahçelerin, parkların içinden girsin dedik. Orayı bir millet bahçesine çevirdik. İçinde kütüphanesi, kıraathanesi, otoparkına kadar her şeyini tamamlayarak, teslim ettik. Giresunspor’umuzun yeni stadını tamamladık, hizmete açtık. Buraya güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Giresun’umuzun altyapısı için de çalışıyoruz. Neler yaptık derseniz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle, Belediyemiz ve ilçe belediyemizle birlikte tam 2,1 milyar liralık 205 altyapı projemizi tamamladık.” şeklinde konuştu.

Karadeniz’de yaşanan ve Giresun’u da etkileyen sel felaketini hatırlatan Bakan Kurum, “Dereli’miz Doğankent’imiz, diğer ilçelerimiz selden etkilendi. Biz, ‘Yeni Dereli’yi, yeni Doğankent’i bir yılda inşa edeceğiz.’ dedik. Hamdolsun, milletimizin destekleriyle ve dualarıyla, söz verdiğimiz gibi burada 469 konutumuzu ve 152 dükkânımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Yeni Dereli ve Doğankent, rekreasyon alanlarıyla, dere ıslahıyla çok güzel oldu.” ifadelerini kullandı.

“90 milyon metrekarelik alanda; Akbaba’dan Riva’ya, Cumhuriyet’ten Soğuksu’ya, Anadolu Feneri’nden Mahmut Şevket Paşa’ya, Dereseki’den Görele’ye kadar; tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı”

Bakan Kurum, İstanbul’da Giresunluların da çoğunlukta yaşadığı bölgelerle ilgili yeni bir müjdeyi daha şu sözlerle paylaştı.

“Beykoz’un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair çalışmalar yapıyoruz. Size söz vermiştik. Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz’un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, yani 90 milyon metrekarelik alanda Akbaba’dan Riva’ya, Cumhuriyet’ten Soğuksu’ya, Anadolu Feneri’nden Mahmut Şevket Paşa’ya, Dereseki’den Görele’ye kadar; tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun. Kardeşlerimizin burada inşallah yeni hayatları, mutlu yarınları başlıyor. Ne diyor Giresun türküsünde: ‘Bir fındığın içini bile senden ayrı yemem.’ diyor. Biz bir fındığın içini dahi siz olmadan yemeyiz. Giresunlular olmadan yaptığımız işten tat almayız.”

“Cumhurbaşkanımız bize İstanbul’u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih’in, aşkla imar eden Sinan’ın, ezanlarıyla İstanbul’u kuşatan Ayasofya’nın emanetidir”

Millete, eser adamlarına yakışacak şekilde söz verdiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Kardeşlerim; dün İstanbul mitinginde sloganımız neydi? ‘Türkiye sana emanet.’ Bu millet 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet. Şimdi de Cumhurbaşkanımız, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize, Giresunlulara emanettir. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır. 5 bin yıllık tarihimizin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, 7 iklimde çiçeklerle konuşup, bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babalarımızın, ağzı dualı analarımızın, yavrularımızın emanetidir. O bize İstanbul’u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih’in, aşkla imar eden Sinan’ın, ezanlarıyla İstanbul’u kuşatan Ayasofya’nın emanetidir!” açıklamalarını yaptı.

“İngiliz dergilerinin kapağında hilalimizi kıranlar kaybedecek, ‘Erdoğan gitsin.’ diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek”

Beykoz’daki Giresunlu vatandaşlara, 14 Mayıs seçimlerini hatırlatan Bakan Kurum, “Reis’imizin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız, ona sahip çıkacak mıyız? Giresunlu Topal Osman Ağa sözü mü?” diye sordu. 14 Mayıs’ta liyakatsizliğin kaybedeceğini söyleyen Bakan Kurum, “Türkiye’nin üstüne oyun kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapağında hilalimizi kıranlar kaybedecek, ‘Erdoğan gitsin.’ diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek! Daha dün ‘Erdoğan gitsin.’ manşetleri atan yabancı gazeteler, bugün ’21 yıllık iktidarın ardından Erdoğan’ın İstanbul’da 2 milyon insanı bir meydanda toplaması çok ilginç.’ demişler. Siz bu sevdadan anlamazsınız, bu millet liderine âşıktır, sadıktır!”