Bakan Kurum Ankara'da depremzede aileleri ziyaret etti

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası geçici olarak Mamak ilçesine yerleşen depremzedelere evlerinde yaptığı ziyaretin ardından iftar programında kendileriyle bir araya geldi.



Depremzedelerin, taleplerini dinleyerek sorularına yanıt veren Bakan Kurum, yoğun ilgi ile karşılandı. Vefat edenlere rahmet, kalanlara baş sağlığı dileyen Kurum, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

“319 BİN KONUTU MAYIS’IN SONUNA KADAR BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ”



Bakan Kurum’un ziyaretler kapsamında ilk durağı depremde etkilenen Malatya’dan gelen, 6 kişilik İlhan Ailesi oldu. Depremzede Tacettin İlhan; Bakan Kurum’a 1 yıl içinde konutların bitip bitmeyeceğini sordu ve Bakan Kurum da kendisine, ”319 bin konutu mayısın sonuna kadar başlatmayı hedefliyoruz. 319 bin konutu yaptıktan sonra da etap etap diğerlerini yapacağız. Malatya’da daha önce yaptık ve teslim ettik. En kısa sürede yapıp teslim edeceğiz.” dedi. Depremzede İlhan ise, “Çok yaptınız gerçekten. TOKİ’ler çok güzel, biz Malatya’da mobilya işiyle uğraşıyoruz, gidip geliyoruz. TOKİ’ler çok güzel, sağlam, sıcak oluyor. İçlerinde çalışıyoruz. Çok güzel. İnşallah yapılır da evimize geçeriz.” dedi.

“DEPREMLERDE KAYBETTİĞİ ANNE VE ABLASININ MEZARINI GÖRMEK İSTEYEN 16 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE İKBAL ERTÜRK, ADIYAMAN’A GÖTÜRÜLECEK”



Bakan Kurum, ziyaretinin ikincisini Adıyaman’dan gelen Ertürk Ailesine yaptı. Mamak’a gelerek yaşama tutunan 8 kişilik Ertürk Ailesinden annesi ve ablasını kaybeden 16 yaşındaki depremzede İkbal Ertürk gözyaşlarına hakim olamadı. Depremde kaybettiği yakınlarının Adıyaman’da bulunan mezarlarını ziyaret etmek isteğini söyleyen İkbal Ertürk’e Bakan Kurum, “Ne zaman gitmek istiyorsan biz sizi götürelim. Araç tahsis edelim, ne zaman istiyorsanız gidin gelin” diyerek sabırlar diledi ve İkbal’e öğrenim bursu verilmesi talimatı verdi. Henüz 2 yaşındayken babasını da kaybettiğini belirten İkbal, Bakan Kurum’a “Cumhurbaşkanım ile görüşmeyi çok istiyorum. Hastanede yatarken kendisine videomu da ilettim. Ama görüşmek kısmet olmadı.” dedi. Bakan Kurum ise beraberindekilere “Cumhurbaşkanımızla İkbal’i buraya geldiklerinde buluşturalım.” dedi.

“BİZE NE DÜŞÜYORSA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ. SİZLERLE BERABERİZ. YAPILMASI GEREKENLERİ EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ”



Bakan Kurum, son olarak Hatay’da depremden etkilenerek Ankara’ya gelen 12 kişilik Hocaoğlu Ailesini ziyaret ederek depremden sonra doğan Aysima bebeğe altın hediye etti. Şemsettin Hocaoğlu, Hatay’da dubleks tek tapulu dairede babası ile kendisinin oturduğunu, elektrik ve su aboneliklerinin ayrı olduğunu ve yapı kayıt belgesi aldıklarını belirterek, hak sahibi olma durumunun nasıl olacağını sordu. Bakan Kurum ise ayrı ayrı hak sahibi olabileceklerini, ancak sürecini yürüten AFAD’a durumu bildirilmesi gerektiğini söyledi.

“YANGINLARDA, SELLERDE CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ORADAYDIK. BUGÜN DE AYNI VİZYONLA 81 İLİMİZDE ÇALIŞIYORUZ”



Lavanta Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar sonrası yaptığı konuşmada nerede bir deprem olsa aynı azim ve vizyonla oraya koştuklarını belirten Bakan Kurum, “Vatandaşlarımıza söz verdik. Ve emin olun bir yıl içerisinde konutlarımızı yapacağız dedik. Elazığ’da, Malatya’da deprem oldu biz yine oradaydık. Hızlı bir şekilde konutlarımızı bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Antalya’da, Muğla’da yangınlar çıktı, biz İbrahim amcamıza söz verdik, Hatice teyzemize söz verdik ve sözlerimizi hamdolsun tuttuk, onların mutluluklarına bir yıl sonra şahit olduk. Kastamonu’da, Rize’de, Bartın’da seller oldu ve biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oradaydık ve orada da yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yaptık. İşte bugün de aynı vizyonla ülkemizin 81 ilinde çalışıyoruz.” dedi.

“BAŞKENTİMİZİ KALKINDIRMAK, GELİŞTİRMEK, DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN TÜM EKİBİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ. 90 BİN KONUTUMUZU TESLİM ETTİK, 10 BİN KONUTUMUZ SAHADA FİİLEN DEVAM EDİYOR”



Bakan Murat Kurum, Bakanlığınca Ankara’da yapılan çalışmalara da dikkati çekerek, “Ankara’mız, 100 yıl önce küllerimizden doğduğumuz başkentimiz ve Millî Mücadele’nin karargahıdır. Biz dünyaya hep başkentimizin, Ankara’mızın penceresinden bakarız ve işte bu aziz şehri kalkındırmak, geliştirmek, daha ileriye taşımak için tüm ekibimizle birlikte, belediyemizle, teşkilatımızla, vekillerimizle, kaymakamlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ankara’nın burada yapı stokunu güçlendirmek için hemen hemen her ilçemizde bir kentsel dönüşüm projemiz var. Şu anda da fiilen devam eden 10 bin konutluk projemiz var. 10 bin konutumuz sahada devam ediyor ve 90 bin konutumuzu da TOKİ’mizle yaptık, burada vatandaşlarımıza teslim ettik.” ifadelerine yer verdi.

“30 NİSAN İTİBARİYLE ANKARALI KARDEŞLERİMİZİN HİZMETİNE SARAÇOĞLU MAHALLEMİZİ DE AÇIYOR OLACAĞIZ”



81 ilimizin ilçelerinde aynı anlayışla “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyasını da yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, “Hani bize soruyorlar ve diyorlar ki; ‘deprem oldu bu proje duracak mı?‘ Durmayacak. ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi de aynı kaldığı yerden devam edecek. Millet Bahçelerimizi de, deprem konutlarını da yapacağız. Milletimize sözümüz neyse o sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Tabi Ankara’mıza bir taraftan da yeşil alanlarımızı kazandırıyoruz. Saraçoğlu Mahallemizdeki kentsel yenileme çalışmamızı tamamladık. İnşallah 30 Nisan itibariyle Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine Saraçoğlu Mahallemizi de açıyor olacağız. Biz aynı anlayışla tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

“ANKARA’MIZI 81 İLDE OLDUĞU GİBİ O EHLİYETSİZLERİN, LİYAKATSİZLERİN, BECERİKSİZLERİN İNSAFINA TERK ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ”



Bakan Kurum, her zaman eser üreten, hizmet eden ve gittiği yere değer katan işlerin peşinden koştuklarını belirterek, “Varsın bu noktada birileri bizi eleştirsinler. Birileri bizim yaptığımız işleri görmezden gelsinler ve biz aynı anlayışla bu hizmetleri yapmaya gayret göstereceğiz. Biz emin olun millî mücadelenin kalbini Gazi Başkentimizi, güzel Ankara’mızı 81 ilde olduğu gibi o ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.