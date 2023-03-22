Bakan Kurum açıkladı! Yarından itibaren 17 bin 902 konutun temeli atılıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Deprem sonrasında çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Konut ihtiyaçlarının karşılanması için alanlar belirlenip etütler tamamladı ve temel atma aşamasına geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı konutlar için temel atma törenine yarın katılacağını duyurdu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 17 bin 902 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kamuoyu tarafından merak edilen “10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi” başlığı altında şu soru ve cevapları paylaştı:

1.) Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1.49 faiz oranının 0.70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.

2.) Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

3.) Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4.) 1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL’yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5.) İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

6.) İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İşyeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

7.) Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8.) Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9.) Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10.) 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.