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GündemBakan Kurum, 3 belediye başkanını kabul etti! "İş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz"
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Bakan Kurum, 3 belediye başkanını kabul etti! "İş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz"

05.05.2025 - 14:47Güncellenme Tarihi:
Bakan Kurum, 3 belediye başkanını kabul etti! "İş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 3 belediye başkanını kabul etti İş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz

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