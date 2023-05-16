Bakan Kurum: 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Ataşehir ve Beykoz ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, "14 Mayıs'ta milletimizin iradesi sandığa tecelli etti. Cumhur İttifakımız, Cumhurbaşkanımız 2,5 milyona yakın bir fark ile 15 seçimdir olduğu gibi yine bu seçimde de en yüksek desteği milletimizden alarak, mecliste de, Cumhur İttifakı olarak açık ara büyük bir farkla ilk turu bitirdik. Cumhurbaşkanımızın, 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetinin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi. Yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Milletimize şükranlarımı sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. Herkesi kucaklayacağımız ve hep söylediğimiz gibi, 85 milyon kazanacak, kimse kaybetmeyecek inşallah, 28 Mayısta da herkesin kazanacağı, hepimizin mutlu olacağı, huzur içerisinde olacağı, güven içerisinde olacağı ve gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği bir süreci, Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Tabii, burada aynı anlayışla, aynı motivasyon ile çalışmamız çok çok önemli. Bugün itibarıyla çalışmalarımız fiilen sahada tekrar başladı ve bu 15 gün içerisinde, kendimizi ifade edemediğimiz, hangi kardeşimiz varsa mahalle mahalle, sokak sokak o kardeşlerimize ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız, hayallerimizi ve projelerimizi anlatacağız. El ele 86 milyonu kucaklayacak anlayışımızı anlatacağız" diye konuştu.

"BEYKOZUMUZDA ÇÖZÜLMEMİŞ BİR PROBLEM KALMADI"



Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Ataşehir ziyaretinin ardından Ak Parti Beykoz ilçe teşkilatı ziyaret etti. Kurum burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet tarihimizin en kritik ve en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerini anlımızın akıyla tamamladık. Ve buradaki her bir kardeşimin, her bir dava arkadaşımın, mücadelesiyle, sandıklarda sonuna kadar durması, demokrasimiz adına, ülkemiz adına, geleceğimiz adına sandıklara sahip çıkması ve yine bugüne kadar olduğu gibi, 15 seçimdir milletimiz hep sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Cumhur İttifakımızdan yana iradesini kullandı. Bu seçimde de büyük bir oy farkıyla sayın Cumhurbaşkanımızı destekledi. Yine mecliste de, milletvekili sayısına baktığınızda da, büyük bir farkla Cumhur İttifakımızı mecliste büyük çoğunluğu elde etmesine imkan sağladı. Destek verdi ve iradesini ortaya koymuş oldu. Biz Beykoz'u her zaman çok sevdik ve burada yaşayan vatandaşlarımız için ne sorun varsa o sorunu çözmek için gerekli her türlü iradeyi belediyemizle ve teşkilatımızla birlikte ortaya koyduk. 15-20 yıl öncesi geriye gittiğimizde Beykoz'da imar problemine baktığınızda, yüzde 95'i sorunluyken, şu an ise bakanlığımız nezdinde Beykoz'umuzda çözülmemiş bir problem kalmadı. Bütün mahallelerimizin imarlarını yaptık. 28 Mayıs, önemli bir tarih, öncesi 27 Mayıs Darbesi'nin 63. Yıl dönümü, bir gün sonrası ise, fetihin 570. Yıl dönümü. Darbelere karşı ortaya koymuş olduğumuz mücadeleyi yine sonuna kasar sürdüreceğiz. 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımıza rekor oy ile destek vereceğiz. Ardından da, Fatih'in torunları olarak fethin 570. Yıl dönümünde hep birlikte, 85 milyon büyük Türkiye ailesi ile birlikte Türkiye yüzyılını başlatacağız ve Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız" şeklinde konuştu.