Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu; Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil" ifadelerini kullandı.