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Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağı patlamasında yaralanan madencilerin durumu hakkında açıklama yaptı.

19.10.2022 - 20:10 | | DHA
Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu; Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil" ifadelerini kullandı.

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