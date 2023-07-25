Bakan Koca’dan ilaç fiyatları açıklaması: Yapılan kur güncellemesidir

Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, şunları söyledi: “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. İLAÇ fiyatlarında yapılan Kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60’ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle Ocak’ta Euro kurunun Türk lirası karşılığını 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdiyse 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken Euro’yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30’larda.

HEPATİT A AŞISI OLMADIĞI İDDİALARI

Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri HEPATİT A aşısı. Hıfzıssıhhada üretilecek aşıların dışında, üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Suçiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim.”