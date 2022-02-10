Bakan Koca'dan, Bakan Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum'a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz" dedi.