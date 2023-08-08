Bakan Koca, 'yeni hazırlığımız var' deyip duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma; beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sağlıkta başlatılan "İkinci Beyaz Reform" döneminin detayları sorulan Koca, reformla şiddet eylem planının hayata geçeceği dönemin başladığını belirtti.

"KARAKOL DAHİL OLMAK ÜZERE HABERDAR EDİLMİŞ OLUNACAK"

"Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden biri." ifadesini kullanan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kodda adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Beyaz kodda hukuki süreç devreye giriyor. Bu süreçle karakol dahil olmak üzere haberdar edilmiş

olunuyor. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım."

Sağlık çalışanlarına mektup gönderdiği hatırlatılan Bakan Koca, bu mektubun ardından 45 bine yakın mail aldıklarını belirtti.

Çalışanlardan şiddetle mücadele eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini aldıklarını vurgulayan Koca, tedbir alınması gereken konuları, ilgili bakan yardımcılarına ve genel müdürlere ilettiğini söyledi.

Bazı maillere kendisinin cevap verdiğini, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip o kişiyi dinlediğini belirten Koca, ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istediğini vurguladı.