Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "15 Nisan'da yapÄ±lan 2023 TUS 1'inci dÃ¶nem sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, bilindiÄŸi gibi 12 MayÄ±s'ta Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. SÄ±nava 21 bin 476 uzmanlÄ±k Ã¶ÄŸrenci adayÄ± girmiÅŸti. EÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastaneleri kontenjanÄ±, Ã¼niversitelere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na kontenjan, vakÄ±f Ã¼niversiteleri kontenjanÄ± ve diÄŸer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlamasÄ± yapÄ±larak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere Ã–SYM'ye gÃ¶nderilmiÅŸtir.Â YerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ±n, tercihte bulunacak hekim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n gÃ¶nlÃ¼ne gÃ¶re olmasÄ±nÄ± diliyorum" dedi.