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Bakan Koca son dakika duyurdu! Tedavi ücretleri değişti

Bakan Koca son dakika duyurdu. Tedavi ücretleri değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu' açıklamasında bulundu.

09.02.2022 - 21:21 |
Bakan Koca son dakika duyurdu! Tedavi ücretleri değişti

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim.

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