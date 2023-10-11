Bakan Koca: Meme kanseri artÄ±k ilk sÄ±raya yÃ¼kselmiÅŸ durumda

Bakan Koca, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 'Meme Kanseri FarkÄ±ndalÄ±k AyÄ±' vesilesiyle bilgilendirme yapma gereÄŸi duyduÄŸunu belirterek, "KadÄ±nlarda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len, aynÄ± zamanda en yÃ¼ksek oranda Ã¶lÃ¼me yol aÃ§an meme kanseri, tÃ¼m kanserlerin yÃ¼zde 11,7'sini oluÅŸturacak ÅŸekilde, artÄ±k ilk sÄ±raya yÃ¼kselmiÅŸ durumda.

GeÃ§miÅŸte ileri evrede teÅŸhis edilen meme kanseri, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len tarama programlarÄ± ile daha erken evrede teÅŸhis edilebilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha baÅŸarÄ±lÄ± olunmakta, hastanÄ±n yaÅŸam kalitesi Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artmaktadÄ±r" dedi.

TÃ¼m illerde Kanser Erken TeÅŸhis, Tarama ve EÄŸitim Merkezleri (KETEM) kurularak, kanser taramalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Koca, bu tarama programlarÄ±na SaÄŸlÄ±klÄ± Hayat Merkezleri'nin de dahil edildiÄŸini, verilen hizmetlerin Ã¼cretsiz olduÄŸunu belirtti.

'ERKEN TEÅžHÄ°STE HAYATTA KALMA ORANI YÃœZDE 90'

Meme kanserinden korunmak iÃ§in neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§eken Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼m kanserlere karÅŸÄ± olduÄŸu gibi sebze ve meyve aÃ§Ä±sÄ±ndan yeterli, uygun koÅŸullarda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ gÄ±dalarÄ±n dengeli tÃ¼ketimi ve fiziksel aktivitenin artÄ±rÄ±lmasÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± kiloda olmak, sigara ve alkol kullanÄ±mÄ±ndan uzak durmak riski azaltÄ±labilmektedir.

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Emzirmenin meme kanserinden koruduÄŸuna dair Ã§ok sayÄ±da bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma bulunduÄŸu iÃ§in annelerin bebeklerini en az 2 yÄ±l sÃ¼reyle emzirmeleri Ã¶nerilmektedir. Meme kanserine karÅŸÄ±, yaÅŸam ÅŸekliyle iliÅŸkili, deÄŸiÅŸtirilebilir olan faktÃ¶rler bÃ¼yÃ¼k rol oynamaktadÄ±r. Bunlar arasÄ±nda obezlik, hiÃ§ doÄŸum yapmamak, menopoz sonrasÄ± 2 yÄ±ldan uzun sÃ¼reyle hormon ilacÄ± kullanmak da bulunmaktadÄ±r.

Meme kanserinde en sÄ±k rastlanan belirti, aÄŸrÄ±sÄ±z, zamanla bÃ¼yÃ¼yen bir kitlenin ele gelmesi, hissedilmesidir. Yirmi yaÅŸÄ±ndan baÅŸlayarak, her ay dÃ¼zenli olarak kendini muayene etmek, bir deÄŸiÅŸiklik varsa saÄŸlÄ±k kurumuna baÅŸvurmak Ã¶nem arz etmektedir. 40- 69 yaÅŸ arasÄ±ndaki kadÄ±nlar, herhangi bir yakÄ±nmalarÄ± yoksa bile, her 2 yÄ±lda bir Ã¼cretsiz mamografi taramasÄ± yaptÄ±rmalÄ±dÄ±r. Bu mamografi taramasÄ± Ã¼cretsizdir.

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Meme kanseri, ileri dÃ¶nemlere dek belirti vermeyebilir. Bu nedenle saÄŸlÄ±k merkezlerine baÅŸvurulmasÄ± gerekmektedir. Erken dÃ¶nemde teÅŸhis, tedavide baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ± artÄ±rmaktadÄ±r. Meme kanseri tedavisi, Ã¶zellikle hastalÄ±k erken teÅŸhis edildiÄŸinde yÃ¼zde 90 veya daha yÃ¼ksek hayatta kalma olasÄ±lÄ±klarÄ±na ulaÅŸarak oldukÃ§a etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, Ä±ÅŸÄ±n tedavisi ve ilaÃ§ tedavisi gibi farklÄ± tedavi seÃ§enekleri uygulanmaktadÄ±r Ekim ayÄ± tÃ¼m dÃ¼nyada 'Meme Kanseri FarkÄ±ndalÄ±k AyÄ±'dÄ±r. KadÄ±nlar konuyu gÃ¼ndemine almalÄ±. KadÄ±nlar saÄŸlÄ±klÄ± ve uzun yaÅŸamalÄ±." (DHA)

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