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Bakan Koca: İzmir depreminden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan büyük bir paniğe yol açan 4,9 büyüklüğündeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.

04.11.2022 - 11:15 |
Bakan Koca: İzmir depreminden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından izmir depremiyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

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Açıklamasında, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 büyüklüğündeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı.

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Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

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