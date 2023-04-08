Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'UMKE ATAK' ekibinin kurulduğunu ilk kez CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıkladı. UMKE, bundan böyle sadece enkazdaki kişiye sağlık müdahalesi dışında artık profesyonel arama kurtarma da yapacak. Bakan Koca, Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada detayları anlattı:

Bildiğiniz gibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi afet bölgelerinde ağırlıklı olarak tıbbi hizmetler veriyor ve tamamen gönüllü sağlıkçılardan oluşuyor. UMKE bulunduğu yerde arama kurtarma görevi de üstleniyor zannediliyor. Oysa UMKE arama kurtarma faaliyetleri açısından hizmet verecek gönüllülere açık değildi bu zamana kadar.

"YENİ BİR YAPI KURDUK"

Şimdi, uzun zamandır planladığımız ama depremden sonra hayata geçirdiğimiz UMKE altında konumlanmış, medikal bilgiye sahip ve tamamen gönüllülerden oluşan yeni bir yapı kurduk: UMKE ATAK. UMKE ATAK medikal bilgisi olan gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan yeni bir Arama kurtarma ekibi. Hepsi merkezi olarak eğitiliyor ve sertifikalandırılıyorlar.

UMKE ATAK'ın ilk görsellerini de CNN TÜRK'e paylaşan Bakan Koca, UMKE ATAK ekibinin eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Koca, ekibin afet durumlarında sahada aktif rol oynayacağının altını çizdi.