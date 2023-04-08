GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu
ABONE OL

Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada afet durumlarında afetzedeye ilk sağlık müdahalesi yapan UMKE ekibi genişlediğini ve 'UMKE ATAK' ekibinin kurulduğunu açıkladı. Bundan böyle UMKE sadece afet durumlarında medikal müdahale yapmayacak, arama kurtarma timiyle de sahada olacak.

08.04.2023 - 11:11 |
Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'UMKE ATAK' ekibinin kurulduğunu ilk kez CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıkladı.  UMKE, bundan böyle sadece enkazdaki kişiye sağlık müdahalesi dışında artık profesyonel arama kurtarma da yapacak. Bakan Koca, Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada detayları anlattı:

Bildiğiniz gibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi afet bölgelerinde ağırlıklı olarak tıbbi hizmetler veriyor ve tamamen gönüllü sağlıkçılardan oluşuyor. UMKE bulunduğu yerde arama kurtarma görevi de üstleniyor zannediliyor. Oysa UMKE arama kurtarma faaliyetleri açısından hizmet verecek gönüllülere açık değildi bu zamana kadar. 

Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! e-Devletten başvuruluyor, paralar iade ediliyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRArabası olan herkesi ilgilendiriyor! e-Devletten başvuruluyor, paralar iade ediliyorHaberin Tüm Görselleri

"YENİ BİR YAPI KURDUK"

Şimdi, uzun zamandır planladığımız ama depremden sonra hayata geçirdiğimiz UMKE altında konumlanmış, medikal bilgiye sahip ve tamamen gönüllülerden oluşan yeni bir yapı kurduk: UMKE ATAK. UMKE ATAK medikal bilgisi olan gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan yeni bir Arama kurtarma ekibi. Hepsi merkezi olarak eğitiliyor ve sertifikalandırılıyorlar.

Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

UMKE ATAK'ın ilk görsellerini de CNN TÜRK'e paylaşan Bakan Koca, UMKE ATAK ekibinin eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Koca, ekibin afet durumlarında sahada aktif rol oynayacağının altını çizdi. 

Sahte 800 dolarla 15 bin liralık telefon ve bin 60 lira para üstü alıp gitti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSahte 800 dolarla 15 bin liralık telefon ve bin 60 lira para üstü alıp gittiHaberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Baharın gelmesiyle vatandaşlar akın etti! 70 liradan 2 bin liraya kadar yükseliyor

    Baharın gelmesiyle vatandaşlar akın etti! 70 liradan 2 bin liraya kadar yükseliyor

    Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

    Bakan Koca ilk kez açıkladı: UMKE ATAK ekibi kuruldu

    Sahte 800 dolarla 15 bin liralık telefon ve bin 60 lira para üstü alıp gitti

    Sahte 800 dolarla 15 bin liralık telefon ve bin 60 lira para üstü alıp gitti