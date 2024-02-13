Bakan Koca: Hastanelerdeki yoğunluk geride kaldı, normale döndük

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yoğunluğa ilişkin soru üzerine "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71 İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Branş dağılımı ilan edilecek

Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 35 bin yeni sağlık çalışanı alınacağı müjdesi hakkında ise Koca, şu bilgileri paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (pazartesi) itibariyle başladı. Personel alımı bugün (pazartesi) imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

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Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Önümüzdeki günlerde açılması planlanan yeni şehir hastanesi olup olmadığının sorulması üzerine de Koca, "Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" diye konuştu.

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