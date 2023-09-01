Bakan Koca: Genel salgından söz edemeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısı açısından bir sorun olmadığını açıkladı. İshal ilgili sevklerin arttığı yönündeki soruyu yanıtlayan Koca, "Genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil" dedi.
01.09.2023 - 12:35 |
Bakan Koca: "Yer yer bölgesel şebekeden su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz sahada analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Bir salgın, genelde bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. "