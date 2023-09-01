Bakan Koca: Genel salgından söz edemeyiz

Bakan Koca: "Yer yer bölgesel şebekeden su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz sahada analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Bir salgın, genelde bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. "