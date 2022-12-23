GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak
ABONE OL

Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı" dedi.

23.12.2022 - 18:56 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık' konulu karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
İlgili Haber
Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık' konulu karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda başbakanı ile telefonda görüştü 
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda başbakanı ile telefonda görüştü 
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
İlgili Haber
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLER

Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Bakan Koca: Gelmeyeceği randevusunu iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Lavrov: Karabağ'daki maden yatakları konusunda anlaşmazlıkların çözülmesinden yanayız

Lavrov: Karabağ'daki maden yatakları konusunda anlaşmazlıkların çözülmesinden yanayız

Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık' konulu karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık' konulu karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi