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Sağlık kurumları için yeni güvenlik uygulamaları! Bakan Koca duyurdu, hızla ülke geneline yayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." ifadelerini kullandı.

14.07.2022 - 17:52 |
Sağlık kurumları için yeni güvenlik uygulamaları! Bakan Koca duyurdu, hızla ülke geneline yayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atılan adımlara yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca ülke geneline yayılacak uygulamaların haberini verdi.

"GİRİŞ KAPISINDAN BAŞLAYACAK..."

Bakan Koca açıklamasında "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

 

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