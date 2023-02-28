Bakan Koca duyurdu: Kağıthane Devlet Hastanesi taşınıyor

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

BM'nin sağlık alanındaki uzman kuruluşu Dünya Sağlık Teşkilatı'dır. Bu çerçevede Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en üst düzey yetkililerini Türkiye'de ağırlıyoruz.

Kendileriyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu süreçte BM ve sağlık teşkilatının nasıl katkı verebileceğine istişarede bulunduk. Belirlediğimiz sağlık altyapısı, mobil sağlık hizmetleri, aşılama, ruh sağlığı ve çevre sağlık hizmetleri gibi birçok kritik alanda çalışmalarına devam edecektir.

Deprem önceliğinde ilk önceliğimiz yaralıların acil tedavisi ve güvenli bölgelere nakil olmuştur. Toplam 35 tam teşekküllü sahra hastanemiz kurulmuştur. Yereldeki ekiplerimizin yanı sıra afet bölgesine sevk ettiğimizi 1200 personelimiz bulunmakta.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK DURUM YOK

Bölge genelinde ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Depremzedelere ve bölgede çalışan ekiplere tetanoz aşısı yapıyoruz. Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek bir durumun olmaması bu sıkı tedbirler sayesindedir. Ülke genelindeki sağlık tesislerimizin... Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ TAŞINIYOR

Bu kapsamda Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edecektir.