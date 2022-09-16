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Bakan Koca 'Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor' mesajıyla duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’i geçti" ifadelerini kullandı.

16.09.2022 - 11:18 |
Bakan Koca 'Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor' mesajıyla duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında "Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" ifadelerine yer verdi.

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