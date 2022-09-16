Bakan Koca 'Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor' mesajıyla duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında "Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" ifadelerine yer verdi.